أدانت منظمة التعاون الإسلامي يوم الاثنين ما وصفته بـ”تعنت إسرائيل” ورفضها لمبادرات التهدئة في قطاع غزة، معربة عن رفضها التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يواجه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة الذي عقد في جدة، حيث طالبت المنظمة مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة عاجلة لمناقشة ما وصفته بـ”العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني”.

وأدان البيان بشدة “جريمة اغتيال الصحفيين والإعلاميين” التي وقعت اليوم في غزة.

وأعربت المنظمة عن دعمها لجهود الوساطة التي تقودها قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في القطاع، في وقت تستمر فيه المواجهات للشهر الثامن على التوالي.

يأتي هذا الاجتماع في إطار التصعيد الدبلوماسي الإقليمي والدولي لاحتواء الأزمة الإنسانية في غزة، حيث تواجه إسرائيل ضغوطاً متزايدة لوقف عملياتها العسكرية.