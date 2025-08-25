سلم المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، اليوم الاثنين؛ في نواكشوط، عريضة تتضمن مجموعة من المقترحات إلى منسق الحوار الوطني موسى فال.

وقالت رئيسة المرصد، مهلة أحمد طالبنا، إن هذه التوصيات تأتي لتأكيد “استعداد المرصد لمواكبة مسار الحوار الوطني والمساهمة في صياغة مخرجاته”.

وأضافت أن الهدف منه هو بناء “مجتمع عادل ومنصف ومزدهر، خال من العنف والتمييز ضد النساء”، وفق قولها.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أعلن عن إطلاق التحضير لحوار وطني شامل خلال مأدبة إفطار رمضانية نظمها في القصر الرئاسي في مارس الماضي بحضور قادة أحزاب سياسية ومرشحين رئاسيين سابقين.