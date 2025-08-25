لم يشتكِ السجين عالي ولد بكار ظروف سجنه، وفق ما أكده رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، الشيخ أحمد ولد الزحاف، خلال لقاء جمعه به.

وأشار ولد الزحاف إلى أن ما دار في المقابلة مع السجين “غير قابل للنشر ولا يمكن الكشف عن تفاصيله”.

وكان الناشط البيئي والمدون عالي ولد بكار قد أودع السجن الشهر الماضي، على خلفية نشره معطيات اعتبر فيها أن الثروة السمكية في البلاد تتعرض لـ”نهب منظم” من طرف أساطيل صيد أجنبية ترتبط باتفاقات مع الحكومة.

وأضاف رئيس الآلية، في مقابلة مع قناة “صحراء 24” ليل السبت/الأحد، أن حلاقة رأس السجين “إجراء طبيعي بسبب تفشي القمل”.

وأوضح أن سجن نواذيبو شهد خلال سنة 2023 انتشاراً واسعاً للقمل، استدعى إرسال بعثة طبية وتطهير الزنزانات وحرق الأفرشة، وهو ما يفرض على كل وافد جديد حلق شعره واستبدال ملابسه.