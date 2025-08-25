قدّم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تعازيه إلى رئيس المرحلة الانتقالية في جمهورية غينيا، الجنرال مامادي دومبويا، إثر الحادثة التي وقعت في بلدة مانياه بولاية كويـا، وخلفت خسائر كبيرة في الأرواح والإصابات.

وقال ولد الغزواني في برقية له: “تلقيت ببالغ الأسى وعميق التأثر نبأ الفاجعة التي وقعت في مانياه بولاية كويـا، وما خلفته من خسائر فادحة في الأرواح ومن عديد الإصابات”.

وأضاف أنه يتقدم، باسمه شخصيا وباسم الحكومة والشعب الموريتانيين، بخالص التعازي وصادق المواساة للرئيس والشعب الغيني، راجيا لذوي الضحايا الصبر والسلوان، وللمصابين الشفاء العاجل.

يُذكر أن انهيارًا أرضيًا ضرب بلدة مانياه بضواحي العاصمة الغينية كوناكري قبل ثلاثة أيام، ما أسفر عن مصرع 15 شخصًا على الأقل وإصابة 10 آخرين، جراء هطول أمطار غزيرة.