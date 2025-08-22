قال مصدر خاص لـ”صحراء ميديا” إن “السنغال لم تتوقف عن استيراد الغاز وإنما قلّصت تكلفة نقله”.

وحسب نفس المصدر فإن “الحديث المتداول عن توقفها عن استيراد الغاز الطبيعي المسال لا يعكس الواقع الميداني للقضية”

وأشار إلى أن السنغال تعتمد منذ سنوات على محطة كهربائية عائمة (باخرة) Karpowership راسية قرب داكار بقدرة إنتاجية تصل نحو 300 ميغاوات، “وتعمل بالغاز المسال (LNG) لتغذية الشبكة الوطنية بالكهرباء”.

وقال المصدر إن الجديد الوحيد هو أن “الغاز المستخدم في هذه المحطة سيتم شراؤه من الشركة المشرفة على تسويق غاز حقل السلحفاة (آحميم الكبير)، بدل استيراده من أسواق بعيدة، وهو ما يسمح للسنغال بتقليص تكلفة النقل بشكل كبير”.

وأضاف المصدر أن السنغال ما تزال تستورد الغاز لتشغيل المحطة.

واستدل المصدر على ذلك بإطلاقها مؤخراً مناقصة لشراء شحنتين من الغاز المسال فازت بهما شركة “توتال” الفرنسية، إذ وصلت أولاهما بينما الثانية في الطريق.

وشدد على أن “غاز البوتان (المستخدم منزلياً) خارج الموضوع”.

يأتي هذا في وقت يتداول فيه معظم وسائل التواصل الاجتماعي توقف السنغال عن استيراد الغاز ابتداءً من عام 2026.