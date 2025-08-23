أتلفت السلطات الموريتانية، اليوم السبت، في ولاية داخلت نواذيبو 27 طناً من الجزر الفاسد، بعد التأكد من عدم صلاحيته للاستهلاك البشري، وفق ما أكدت مصادر رسمية.

وجرت عملية الإتلاف عن طريق الحرق في المكب المخصص لطمر النفايات بضواحي المدينة، من طرف المدير الجهوي للجمارك وكالة الطيب الناجي المين، إلى جانب ممثلين عن السلطات القضائية والإدارية.

وقال المدير الجهوي للجمارك وكالة في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، (رسمية) إن العملية تأتي في إطار “المهام الأساسية للجمارك الوطنية، والمتمثلة في حماية صحة المواطنين وضمان سلامة المواد المستوردة”.