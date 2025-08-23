محمد سالك داهي – بنغازي – صحراء ميديا

تختتم لجنة الخبراء التابعة للجنة الأمن والمخابرات الإفريقية (سيسا) اليوم السبت أعمالها في بنغازي، بعد ثلاثة أيام من النقاشات واللقاءات التشاورية التي تناولت قضايا الأمن الإفريقي الشامل.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى الجلسات الرسمية التي ستنعقد خلال اليومين المقبلين، بمشاركة رؤساء أجهزة المخابرات الإفريقية الأعضاء في “سيسا”، إلى جانب ممثلين عن 51 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.

ويتوقع أن يحضر أكثر من مئة مشارك من ضيوف المؤتمر الجلسة الافتتاحية الرسمية، التي ستشهد تسلّم ليبيا رئاسة “سيسا” بشكل رسمي.

وفي سياق متصل، عقد رئيس جهاز المخابرات الليبية الفريق أول حسين محمد العائب، مساء أمس الجمعة، لقاءً مع صحفيين عرب وأفارقة يمثلون أكثر من 45 وسيلة إعلامية، حيث دعا إلى إبراز قضايا القارة الإفريقية للرأي العام، مؤكداً التزام بلاده بتوفير الظروف الملائمة لعمل الإعلاميين خلال تغطية فعاليات المؤتمر.

تأسست لجنة الأمن والمخابرات الإفريقية (سيسا) عام 2004 كإطار للتعاون بين أجهزة المخابرات والأمن في القارة، بهدف تبادل المعلومات وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية.

وتعد “سيسا” ذراعاً استشارية للاتحاد الإفريقي في قضايا السلم والأمن، وتلتئم اجتماعاتها بشكل دوري في إحدى الدول الأعضاء.