اتفقت موريتانيا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) على إنشاء مركز متخصص للتكوين المهني والتقني في نواكشوط يهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية في قطاعي التعدين والثروة السمكية.

جاء ذلك خلال مباحثات الجمعة بين وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني سيد أحمد ولد أبوه ونائب المدير العام ليونيدو يوكو ياسوناغا، على هامش فعاليات قمة تيكاد في يوكوهاما.

وسيركز المركز على برامج تدريبية متخصصة في المجالات التقنية والصناعية ، مع التركيز على نقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات الدولية.

وأكد الجانب الموريتاني أن “هذا المشروع يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية”.

من جانبه، أعرب المسؤول الأممي عن استعداد يونيدو لتقديم الدعم التقني والاستشاري الكامل لضمان نجاح هذا المشروع التنموي.