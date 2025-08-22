أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية أن مقاييس المطر سجلت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تهاطل كميات من الأمطار على إحدى عشرة ولاية من الوطن، وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

ولاته:

أحسي القبر…………. 45 ملم

الستريه……………. 22 ملم

زوق…………………………. 11 ملم

أنواودار…………………… 10 ملم

قلب أجمل………………. 07 ملم

ولاته…………………………. 04 ملم

باسكنو:

صونداج ول هنون……………. 20 ملم

سيره دوبه……………………… 15 ملم

أمرج:

أمرج……………………. 36 ملم

كطع لحجار……………. 26 ملم

أم النور3………………… 25 ملم

لحنيكات………………….. 20 ملم

النجامه1…………………. 05 ملم

النعمه:

زمزم………….. 23 ملم

تمبدغه:

شرم الشيخ…………. 45 ملم

الشايف أهل فالي………. 27 ملم

أطويل أهل موسى…………. 23 ملم

تمبدغه…………………….. 03 ملم

دجيكني:

أقليك أهل أمحمد…………… 15 ملم

قصار أهل أحميده…………………. 12 ملم

أقليك أهل أمبيريك محمد………… 10 ملم

أقليك أهل داهي باب…………………. 08 ملم

أعوينات أزبل…………………………… 02 ملم

الحوض الغربي:

تامشكط:

لخنيك………………………. 55 ملم

أم لمحار…………………. 54 ملم

نيشان……………………… 21 ملم

مكه………………………… 15 ملم

الطينطان:

أكني أهل جعفر………….. 48 ملم

عين السلامه…………… 46 ملم

بشري…………………….. 45 ملم

بغداد أهل سكال……….. 40 ملم

أكني العلاء……………….. 27 ملم

الطينطان…………………….. 11 ملم

لعصابه:

باركيول:

أدي الناس…………….. 65 ملم

الحرمين……………….. 41 ملم

آكريكل……………………. 36 ملم

كلير……………………….. 25 ملم

دقفك…………………… 16 ملم

أتويشيط…………………. 10 ملم

كنكوصه:

فرع أهل أحمد………………. 70 ملم

ورينكل لعزيزات…………. 60 ملم

بظلل…………………………. 55 ملم

السيفا……………………. 50 ملم

بوسريويل……………… 36 ملم

مودي ملل………………… 25 ملم

طفره بودر…………………. 20 ملم

أدفيعه أهل العيل…………. 15 ملم

أدفيعه أهل ثالول…………….. 15 ملم

هامد…………………………………… 12 ملم

كويره الخظره…………………………. 10 ملم

كيفه:

أنواملين…………………………… 20 ملم

أم أشكاك……………………….. 10,5 ملم

واد الروظه………………………. 05 ملم

كيفه……………………………………. 03 ملم

بومديد:

أحسي طين…………………….. 25 ملم

سد أحمد طالب……………….. 24 ملم

قليب أصغير……………………. 05 ملم

كرو:

كامور…………………………….. 26 ملم

كرو……………………………. 06 ملم

زمزم………………………….06 ملم

أنتاكات………………………. 06 ملم

كوركول:

أمبود:

آلمان…………………. 75 ملم

خظارت لحسي………… 73 ملم

العداله………………………. 71 ملم

دجادجبني الشرفه…………… 49 ملم

بديزكن…………………………….. 45 ملم

بتك أهل عالي…………………… 30 ملم

تاقوتلا…………………………….. 30 ملم

أولاد عايد………………………… 20 ملم

خظارت واد……………………… 16 ملم

أمبود……………………………… 15 ملم

بتك أهل اليماني…………….. 10 ملم

دجادجبني كانديكا……………….10 ملم

الدلقه……………………………….. 10 ملم

كيهيدي:

تيتان……………………. 59 ملم

نيرى وارو…………… 54 ملم

دجيول……………….. 40 ملم

مقامه:

القريات…………………….. 30 ملم

بيلكت اليتامه……………. 25 ملم

أهل بكالي…………… 25 ملم

بركو…………………….. 25 ملم

دولل……………………… 20 ملم

كمبو………………………. 16 ملم

والي…………………….. 14 ملم

تولل……………………. 13 ملم

صانيى…………………… 10 ملم

مقامه………………………… 09 ملم

لبودو…………………………. 04 ملم

لكصيبه:

لكصيبه…………………….. 65 ملم

طلحايه……………………….. 60 ملم

مفتاح الخير…………………….. 45 ملم

أجريكاي……………………… 40 ملم

ول رامي………………………. 06 ملم

لبراكنه:

مال:

الواسطه………………….. 100 ملم

لكويسي2……………………..18 ملم

دجلوار………………………….15 ملم

آبنيق……………………………. 07 ملم

بابابي:

بلاوه………………………… 35 ملم

صب ولا…………………. 30 ملم

بابابي………………….. 30 ملم

التجاله……………………. 25 ملم

أمبان:

بوشامه………………… 34 ملم

لبير…………………………. 32 ملم

أدباي الحجاج………….. 32 ملم

لمبغدد…………………….. 30 ملم

جخ أهل فرجو………………. 30 ملم

سورومالى……………………. 10 ملم

أمبان……………………….. 10 ملم

ألاك:

آقشوركيت…………………… 07 ملم

بوحديده……………………… 06 ملم

لمدن………………………… 04 ملم

الترارزه:

التيكان:

عماره…………………. 105 ملم

لكصيبه2 ……………….61 ملم

عين السلامه……………… 45 ملم

أم القرى……………………… 38 ملم

أشباريه…………………… 27 ملم

تيشطايات …………………..25 ملم

التيكان……………………… 24 ملم

كرمسين:

دجاكو………………………… 30 ملم

أبدن……………………………… 30 ملم

بيرت……………………………… 28 ملم

أندرينايه…………………….. 20 ملم

بوحجره………………………….. 13 ملم

الحرمين………………………. 08 ملم

طيبة…………………………… 08 ملم

النخله……………………… 05 ملم

علب أحمد دين…………… 04 ملم

بمبري……………………….. 04 ملم

كرمسين……………………. 3,5 ملم

تكماطين…………………… 03 ملم

أحسي الغسلات…………… 03 ملم

أعويفيه………………………. 1,5 ملم

أركيز:

لمتين……………………… 65 ملم

أنتيزيت………………… 45 ملم

لكريع…………………… 45 ملم

بير الفتح……………….. 30 ملم

زمزم………………………. 23 ملم

دوزدوز…………………… 22 ملم

كراع لحمر………………. 10 ملم

حاسي أرحاحله……………. 08 ملم

بوطلحايه……………………… 08 ملم

آجوير ………………………..05 ملم

روصو :

روصو……………………………. 05 ملم

آدرار :

أطار:

أكني……………………. 37 ملم

أطار…………………….. 27 ملم

تيارت………………………. 25 ملم

أزوكي……………………… 25 ملم

المعذر……………………. 17 ملم

راص الطارف…………… 16 ملم

عين أهل طايع…………. 15 ملم

كصير أطرشان…………… 12 ملم

أكادير الطوار…………………. 12 ملم

شوم…………………………….. 05 ملم

أوجفت:

أنتيرجيت…………………….. 40 ملم

أم حيرث……………………. 15 ملم

أوجفت……………………… 03 ملم

داخلت نواذيبو :

نواذيبو:

لقريدات………………………………….. 10 ملم

بولنوار………………………………….. 05 ملم

إينال………………………………….. 03 ملم

نواذيبو……………………………. 2,5 ملم

الشامي:

أتميميشات………………. 10 ملم

كيدي ماغه:

غابو:

كارا كورو………………….. 65 ملم

ول رامي بديزكن………… 35 ملم

صبو البيظان…………….. 30 ملم

برودي…………………….. 06 ملم

ول ينج:

ول جدو أهل أمبارك…………. 78 ملم

شلخة اموره…………………….. 59 ملم

بوكربه……………………………… 55 ملم

دافور……………………………… 37 ملم

فركاكه…………………………….. 35 ملم

لبيديع أساقه……………………. 30 ملم

ول ينج……………………………. 23 ملم

لفكارين…………………………. 20 ملم

ويد أمور………………………… 10 ملم

أهل محمد الراظي………… 10 ملم

تكتاكه المركز…………………….. 09 ملم

تكتاكه صمب أنكومه……………. 09 ملم

كرفافه…………………………………….. 09 ملم

بوعنز……………………………………….. 08 ملم

دار السلامه شرفه………………………. 07 ملم

الصفا أهل حضرامي………………… 06 ملم

ويد أجريد…………………………………. 05 ملم

لحرج دجام دجام……………………… 04 ملم

بودجبايه…………………………………. 04 ملم

لعبلي……………………………………. 03 ملم

سيليبابي:

الخشبايه…………………… 60 ملم

أنيليبا سونيكي…………… 18 ملم

واعرت أهل أحميميد……….. 16 ملم

حاسي شكار………………………. 15 ملم

دجالا…………………….. 15 ملم

حاسي سيدي……………….. 15 ملم

تاشوط…………………………… 15 ملم

نير دل ……………………………14 ملم

داكرمو…………………………… 13 ملم

آرتمو……………………………. 10 ملم

أهل يربه……………………. 07 ملم

واعرت أهل لكحل……………..04 ملم

ومبو:

النخيله1…………………….. 35 ملم

دجكي أعمر نوح………….. 30 ملم

أهل الحسن……………………. 17 ملم

ومبو………………………………… 16 ملم

بوكربه………………………………… 15 ملم

طبال1…………………………………….. 12 ملم

طبال2…………………………………….. 11 ملم

عـــر………………………………………. 09 ملم

تيرس زمور:

أفديرك:

أفديرك………………… 25 ملم

ازويرات:

ازويرات…………………. 02 ملم

إينشيري:

بنشاب:

بلواخ……………………. 6,5 ملم