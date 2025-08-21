حذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في موريتانيا من حدوث ظروف جوية غير مستقرة في مناطق من شرق وجنوب وشمال البلاد.

وقالت الهيئة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أمس الخميس، إن اليوم وغدًا سيشهدان تساقطات مطرية قد تتراوح بين 20 و60 ملم، مصحوبة برياح سرعتها بين 40 و100 كلم في الساعة، على مناطق من الحوضين، ولعصابه وتكانت، وشمال گورگول، إضافة إلى جنوب وشرق آدرار.

ودعت الهيئة المواطنين في المناطق المعنية إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن المنازل الهشة والأماكن المنخفضة المعرضة للفيضانات.

وتشهد هذه المناطق غالبًا فيضانات خلال موسم الأمطار، مما يتسبب في خسائر كبيرة.