الخميس, 21 أغسطس
أرباب العمل: تحسن طرق البلاد سيسهل عملية التسويق والاستيراد

محمد عبد اللهبواسطة

قال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ أحمد، اليوم، إن “التحسن الكبير في شبكة الطرق الوطنية والبنى التحتية الأخرى سيسهم في تسهيل التسويق واستيراد المعدات الزراعية، ورفع الإنتاج وتوسيع الاستثمارات.”

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مدينة لعيون، عاصمة ولاية الحوض الغربي، مع عدد من الشخصيات الإدارية والسلطات المحلية.

وأضاف أن الاتحاد يسعى إلى دعم تطوير الصناعات المحلية ومواكبة جهود الحكومة في النهوض بالإنتاج الزراعي والحيواني.

وأشار إلى أن الاتحاد  سيوفر حاويات بسعة 150 طنًا لتخزين المنتجات الزراعية في ست ولايات، منها الحوض الغربي، وخلق فرص عمل لمهنيي الولاية.

وقال إن الاتحاد سيطلق قريبًا مشروعًا لتوفير 500 ساعة عمل للجرارات الزراعية لصالح المزارعين، بالتعاون مع جهة الحوض الغربي.

