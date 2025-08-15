نبهت الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”، اليوم الجمعة؛ سكان مدينة نواكشوط إلى انقطاعات مبرمجة في الكهرباء، خلال أيام السبت والأحد المقبلين.

وقالت الشركة، في بيان، إن سبب هذه الانقطاعات هو أعمال صيانة في شبكة الجهد الجهد المتوسط، شمال غرب العاصمة.

وأضافت أن هذه الأشغال ستؤدي إلى “انقطاعات مؤقتة ومحدودة” في الكهرباء ما بين الساعة الثامنة صباحًا والخامسة مساءً، على ألا تتجاوز مدة الانقطاع في كل منطقة أربع ساعات كحد أقصى.

وستتوزع هذه الانقطاعات حسب البيان على أحياء من مقاطعتي تفرغ زينه ولكصر، شمال غرب العاصمة.