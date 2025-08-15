Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الجمعة, 15 أغسطس
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

“صوملك” تنبه بقطع مبرمج للكهرباء في عدة أحياء من نواكشوط

محمد عبد اللهبواسطة

نبهت الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”، اليوم الجمعة؛ سكان مدينة نواكشوط إلى انقطاعات مبرمجة في الكهرباء، خلال أيام السبت والأحد المقبلين.

وقالت الشركة، في بيان، إن سبب هذه الانقطاعات هو  أعمال صيانة في شبكة الجهد الجهد المتوسط، شمال غرب العاصمة.

وأضافت أن هذه الأشغال ستؤدي إلى “انقطاعات مؤقتة ومحدودة” في الكهرباء ما بين الساعة الثامنة صباحًا والخامسة مساءً، على ألا تتجاوز مدة الانقطاع في كل منطقة أربع ساعات كحد أقصى.

وستتوزع هذه الانقطاعات حسب البيان على أحياء من مقاطعتي تفرغ زينه ولكصر، شمال غرب العاصمة.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة