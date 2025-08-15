Close Menu
الجمعة, 15 أغسطس
موريتانيا: الأرصاد تتوقع تحسن هطول الأمطار بعد العشرين من الشهر الجاري

محمد عبد اللهبواسطة

قال مدير التوقعات بالهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، سيدي ولد محمد الأمين، إن “معظم مناطق الداخل شهدت عجزًا في الأمطار خلال يوليو الماضي، مع توقف الهطول لنحو أسبوعين، باستثناء ولايتي لبراكنه واترارزه اللتين سجلتا أمطارًا مبكرة وفائضة”.

وأوضح ولد محمد الأمين في حديث نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء، (رسمية) أن التقييم الشهري الصادر في 31 يوليو “أظهر عجزا في الأمطار”.

واعتبر أن “فترة توقف الأمطار كانت طويلة نسبيًا مقارنة بالمعدل المعتاد”.

وتوقع ولد محمد الأمين، “هطول أمطار نسبية في معظم مناطق البلاد خلال ما تبقى من أغسطس الجاري”.

