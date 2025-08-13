تجمع عشرات الصحفيين، اليوم الأربعاء؛ في وقفة نظمتها نقابة الصحفيين الموريتانيين بالعاصمة نواكشوط، للتنديد بما “يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون من قتل ممنهج على يد الجيش الإسرائيلي”.

ودعا نقيب الصحفيين الموريتانيين، أحمد طالب ولد المعلوم خلال التظاهرة، “الهيئات الدولية والمنظمات الأممية والحقوقية إلى العمل الجاد لضمان أمن وسلامة الصحفيين الفلسطينيين”.

وأكد ولد المعلوم أن نقابة الصحفيين الموريتانيين ستظل إلى “جانب الصحافة الفلسطينية وشعبها في قضيتهم العادلة”.

وطالب النقيب المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالمساهمة في إيصال صوت المظلومين في فلسطين، والوقوف في وجه ما وصفه “بآلة القتل التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي ضد الصحفيين والمواطنين الأبرياء في فلسطين”.