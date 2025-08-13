أعلنت السلطات الإسبانية الأربعاء؛ ضبط ثلاثة أطنان من الكوكايين على متن قارب قبالة جزر الكناري وتوقيف خمسة من أفراد طاقمه.

وأفاد الحرس المدني والجمارك في بيان بأنهما “اعترضا قاطرة تحمل اسم +سكاي وايت+، كانت تحمل على متنها حوالى 3000 كيلوغرام من الكوكايين”.

وأشار البيان إلى أن السلطات اشتبهت لمدة عام في تورط هذا القارب الذي استخدم ميناء الداخلة المغربية قاعدة له قرب جزر الكناري، في عمليات تهريب للمخدرات “على نطاق واسع”.

ولفت إلى أن قارب “سكاي وايت” الذي يرفع علم الكاميرون “يقوم بعدة رحلات سنويا عبر المحيط الأطلسي ليعود محملا بكميات كبيرة من الكوكايين متجها إلى القارة الأوروبية”.

وأوضح البيان أن العملية تمت بفضل تعاون دولي بين قوات الأمن من المغرب وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرتغال.

وقال إن اعتراض السفينة حصل “في المياه الدولية” بدعم عسكري.

وكانت السفينة في “حالة سيئة للغاية”، ما شكل خطرا على الطاقم نفسه، وهم “أربعة أفراد من بنغلادش وواحد من فنزويلا”. وقد أ لقي القبض عليهم للاشتباه في تهريبهم المخدرات.