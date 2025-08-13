أعلنت الرئاسة الموريتانية أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بدأ عطلته السنوية، التي سيقضيها داخل البلاد.

وقالت الرئاسة في منشور مقتضب لها إن “الرئيس بدأ عطلته السنوية في ربوع الوطن”، دون أن تحدد الجهة التي اختارها ولد الغزواني لقضاء عطلته السنوية.

وتأتي عطلة الرئيس بعد يوم من انقضاء عطلة عدد من أعضاء الحكومة، التي أقيمت هذا العام على دفعتين متتاليتين، لضمان استمرارية العمل الحكومي ومواكبة القضايا ذات الأولوية في مختلف القطاعات الوزارية.

وبدأت الدفعة الأولى من عطلة الوزراء اعتبارًا من الأربعاء 30 يوليو 2025، حتى الثلاثاء 12 أغسطس 2025. وشملت هذه الدفعة 12 عشر وزيرا.

أما الدفعة الثانية، فبدأت عطلتها من الخميس 14 أغسطس وحتى الثلاثاء 26 أغسطس، على أن يُستأنف العمل بحضور جميع الوزراء في جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء 27 أغسطس 2025. وتضم هذه الدفعة 17 وزيرا.