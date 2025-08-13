Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الأربعاء, 13 أغسطس
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

سيقضيها “في ربوع الوطن”.. الرئاسة تعلن بدء العطلة السنوية للرئيس

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
وتأتي عطلة الرئيس بعد يوم من انقضاء عطلة عدد من أعضاء الحكومة، التي أقيمت هذا العام على دفعتين متتاليتين، لضمان استمرارية العمل الحكومي ومواكبة القضايا ذات الأولوية في مختلف القطاعات الوزارية.

وبدأت الدفعة الأولى من عطلة الوزراء اعتبارًا من الأربعاء 30 يوليو 2025، حتى الثلاثاء 12 أغسطس 2025. وشملت هذه الدفعة 12 عشر وزيرا.

أما الدفعة الثانية، فبدأت عطلتها من الخميس 14 أغسطس وحتى الثلاثاء 26 أغسطس، على أن يُستأنف العمل بحضور جميع الوزراء في جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء 27 أغسطس 2025. وتضم هذه الدفعة 17 وزيرا.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة