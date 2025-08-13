أعلن وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد خالد، عن مشروع استراتيجي يهدف إلى إنشاء محطتين للطاقة المتجددة باستثمار يبلغ 287 مليون دولار.

وقال الوزير إن المشروع يشمل بناء محطة للطاقة الشمسية في العاصمة نواكشوط بقدرة إنتاجية تصل إلى 160 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة أخرى للطاقة الهوائية (الرياح) في منطقة بولنوار بقدرة 60 ميجاوات.

وأشار ولد خالد إلى أن المشروع سيتضمن أيضاً نظاماً لتخزين الطاقة بواسطة البطاريات لضمان استقرار الإمدادات.

وأضاف الوزير أن تنفيذ هذا المشروع سيتم بالشراكة مع القطاع الخاص، بعقد يمتد لمدة 15 عاماً، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد من الطاقة النظيفة.

وكان الوزير قدم أمس الثلاثاء بيانا أمام مجلس الوزراء، يتعلق بالمصادقة على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية /أو الهوائية بقدرة 60 ميجاوات؛

يهدف هذا البيان إلى المصادقة على عقد الشراكة وفق أحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد اختيار المتعهد الأفضل من بين الشركات التي أبدت اهتمامها لبناء وتشغيل محطة الطاقة الشمسية و/أو الهوائية بقدرة 60 ميجاوات وهي شركة IWAFRICA

تلتزم الشركة من خلال العقد هذا بإنشاء شركة للمشروع وفق القانون الموريتاني لتصميم وتمويل وإنجاز وتشغيل وصيانة مكونات المشروع التالية:

– محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 160 ميغاوات؛

– محطة للطاقة الهوائية بقدرة 60 ميغاوات؛

– نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 370 ميغاوات للساعة؛

كما ستقوم شركة المشروع بتمويل وبناء خط ربط كهربائي عال الجهد ومحطة تحويل كهربائية مرتبطة به على أن يتم نقل ملكية هاتين المنشأتين إلى الشركة الموريتانية للكهرباء عند بدء التشغيل.