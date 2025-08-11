عرفت مناطق متفرقة من موريتانيا، هطول أمطار متفاوتة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وجاءت مقاييس الأمطار وفقا لما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية اليوم الاثنين، على النحو التالي:

الحوض الشرقي

تمبدغه

أم لمداك 50 ملم الحنفيه أهل داهي 40 ملم أم كفه 35 ملم أبحيره 30 ملم طير طوبه 26 ملم أطويل أهل موسى 25 ملم ديده قلي 22 ملم بوصطه 20 ملم أبريدلي 15 ملم بوصطيله 14 ملم حاسي أمهادي 12 ملم شرم الشيخ 11 ملم لحسيات 10 ملم تمبدغه 06 ملم حاسي أهل كايه 05 ملم

جكني

آمريشه 52 ملم شايف 50 ملم أطويل البيظان 40 ملم العكله 40 ملم لغفيرات 35 ملم الجمانيه 25 ملم أقليك أهل بيه 20 ملم توفه 20 ملم أفيرني 16 ملم بولكلال 15 ملم خوصة أهل الحسن 13 ملم دجيكني 12 ملم البلد طيب 12 ملم أهل أشريكي 10 ملم لكطوعه 05 ملم أندوم دالا 04 ملم

أمرج

المزوزيه 35 ملم تيشلاتن البيظان 25 ملم بوطيب 1 21 ملم بوكادوم 20 ملم أم أعشيش 14 ملم أمرج 13 ملم دكني 11 ملم دكني 1 10 ملم دار البركه 1 10 ملم الملس 06 ملم النجامه 04 ملم

عدل بكرو

لكعيد 44 ملم الجبل 20 ملم أعوج جمبو 15 ملم أمبارات أرمه 12 ملم آسكره 09 ملم الرياض 07 ملم عدل بكرو 05 ملم راص الفيل 05 ملم

النعمه

بيري بافات 29 ملم أقليك أهل كداويه 25 ملم بنكو 15 ملم الكبه 15 ملم أعوينات أراجاط 14 ملم بير أهل سيدي بيه 06 ملم عين أولاد ويس 05 ملم

باسكنو

صونداج ول هنون 15 ملم باسكنو 12 ملم أحسي لبيظ 06 ملم

الحوض الغربي

كوبني

أم العكريش 35 ملم الفلانيه 27 ملم المونى 20 ملم أتريدات 20 ملم كوكي 15 ملم كوبير 11 ملم كوبني 10 ملم الرزام 06 ملم

أطويل

آشويف 20 ملم النايليات 20 ملم البيظ 15 ملم أطويل 10 ملم

لعيون

أكني أولاد مالك 14 ملم أنبيكت لحبش 05 ملم لعصابه

كنكوصه

الخلوه 40 ملم تناها 15 ملم أشكاطه 12 ملم داخلت أنواذيبو

الشامي

الشامي 12 ملم أتميمشات 05 ملم

تكانت تجكجه 05 ملم

كيدي ماغه غابو

دجيكوني 26 ملم تابلنكه 25 ملم أمباله دار النعيم 22 ملم كوري 21 ملم بوعته 20 ملم كليله 19 ملم كدجيول 1 18 ملم بغداد أهل أعليات 17 ملم مدن بوبو 17 ملم الكتان 15 ملم الحره 15 ملم مدن لغلال 15 ملم بوتنده 14 ملم المصكول 14 ملم أمباله المركز 12 ملم غابو 12 ملم كوبي مودي 11 ملم واد النعاج 10 ملم لمبغدد 10 ملم تزكره 10 ملم برودي 08 ملم

أنشيري

بنشاب