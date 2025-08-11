قال وزير الصحة الموريتاني، عبد الله ولد وديه، إن “إنجازات مهمة تحققت لإعادة ثقة المواطن في الدواء، منها إصلاحات في التسجيل وضبط لائحة الأدوية، وكذلك تحسين عمليات نقل وتخزين وتوزيع الأدوية في درجات حرارة مناسبة”.

جاء ذلك اليوم الاثنين، خلال الاجتماع الدوري للجنة الوزارية متعددة القطاعات المكلفة بإصلاح قطاع الأدوية، بحضور ممثلين عن عدة قطاعات ومؤسسات معنية.

وأشار ولد وديه إلى “تحديد مطار أم التونسي الدولي وميناء نواكشوط كمنفذين وحيدين لدخول الأدوية”.

وأكد الوزير استمرار العمل على “معالجة الملاحظات والعقبات بالتنسيق مع الجهات الشريكة، تنفيذًا لبرنامج الرئيس غزواني لضمان تموين آمن وفعال بالأدوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة”، وفق قوله.