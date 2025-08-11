قال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إنه تم إلغاء 21 ألف تذكرة سفر إلى الخارج استجابة لدعوة الرئيس الموريتاني لتشجيع السياحة الداخلية، وتوجيه استثمارات كبيرة في البنية التحتية السياحية، مثل الفنادق وشركات النقل، مما عزز جاهزيتنا لاستقبال السياح.

جاء ذلك خلال إطلاق فعاليات موسم السياحة الساحلية الذي أطلقته وزارة التجارة والسياحة، ليل الأحد/الاثنين في نواكشوط تحت شعار: ” الساحل… مهد الطبيعة وفضاء الاكتشاف”.

وذكر ولد الشيخ أحمد ببعض المنشآت التي شيد بفضل جهود القطاع الخاص، والتي شملت إنشاء 121 وحدة فندقية و752 مطعما في مختلف أنحاء البلاد، ساهمت في خلق عشرات آلاف فرصِ العمل الدائمة والموسمية،

وشهد حفل افتتاح موسم السياحة الساحلية تنظيم عدة معارض شملت 16 جناحا ضمت نماذج من الصناعات التقليدية، والثقافة المحلية، ومحميتي حوض آركين، وجاولينغ، ومركز البحوث المحيطية، والمكتب الوطني للسياحة، واتحادية السياحة.