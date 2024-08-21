أفادت مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، بتسجيل كمية أمطار معتبرة في عدد من الولايات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وذلك على النحو التالي: