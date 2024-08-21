أفادت مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، بتسجيل كمية أمطار معتبرة في عدد من الولايات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وذلك على النحو التالي:
* الحوض الشرقي
– مقاطعة جكني:
أقليك أهل التار ……………….. 46 ملم
لعوينات ……………………….. 45 ملم
أقليك أهل أمحمد …………….. 40 ملم
أقليك أهل مودي باب ………… 35 ملم
أقصار أهل أحميده ……………. 30 ملم
أقليك أهل أمبارك …………….. 30 ملم
– مقاطعة تمبدغه:
تيكماطين ………………………. 40 ملم
أهل ديده ………………………. 40 ملم
البداع ………………………….. 35 ملم
شرم الشيخ …………………….. 26 ملم
أمات التيكاتن ………………….. 25 ملم
تمبدغه …………………………. 13 ملم
أبحيره ………………………….. 10 ملم
– مقاطعة عدل بكرو:
لميلح الشرفه ………………….. 70 ملم
أمزيميم ………………………… 20 ملم
بدر السلام …………………….. 19 ملم
عدل بكرو ……………………… 18 ملم
مجمع أم الصفيه ……………… 17 ملم
المصكول لخظر ………………. 16 ملم
راس الفيل ……………………… 15 ملم
سيفان …………………………. 08 ملم
– مقاطعة باسكنو:
مخل أولاد زيد …………………. 30 ملم
منصور …………………………. 18 ملم
فصاله ………………………….. 10 ملم
صونداج حننه أولاد هنون ……. 06 ملم
– مقاطعة النعمة:
آكوانيت ………………………. 37 ملم
بوخزامه ……………………….. 20 ملم
النعمة …………………………. 04 ملم
* الحوض الغربي
– مقاطعة لعيون:
البرباره …………………………. 35 ملم
بدر …………………………….. 35 ملم
أقليك أهل حناني ……………… 30 ملم
أم القرى ……………………….. 30 ملم
دار العلا ……………………….. 30 ملم
تنحماد …………………………. 15 ملم
أعوينات صونداج ……………… 15 ملم
لعيون ………………………….. 13 ملم
أكني أهل الزين ………………… 10 ملم
الحرمين ………………………… 08 ملم
– مقاطعة كوبني:
كوبني ………………………….. 65 ملم
صدر بيظه …………………….. 40 ملم
تريدات ………………………… 35 ملم
بيزية أهل جقديد ……………… 20 ملم
رزام …………………………….. 17 ملم
أزويبري ………………………… 15 ملم
أتويميرات ………………………. 05 ملم
– مقاطعة تامشكط:
لكراير ………………………….. 65 ملم
الراظي …………………………. 53 ملم
أكمون ………………………….. 30 ملم
كلب الحوليه ………………….. 20 ملم
كيعت التيدومه ……………….. 20 ملم
تامشكط ………………………. 10 ملم
كمب النوامر …………………… 10 ملم
قلاله …………………………… 05 ملم
* لعصابه
– مقاطعة كيفه:
أكني أهل نوح ………………….. 40 ملم
قراده ……………………………. 25 ملم
أهل باحمد 25 ملم
قليك الشيخ مودي 22 ملم
أم الشكاك ………………………. 22 ملم
ورتي ……………………………. 20 ملم
كيفه ……………………………. 06 ملم
– مقاطعة كنكوصه:
كيلي بلي ……………………….. 86 ملم
ساني …………………………… 70 ملم
خيرني ………………………….. 66 ملم
أولاد حمه ……………………… 65 ملم
أعرير …………………………… 60 ملم
كنكوصه ………………………. 55 ملم
ورينكل لأهل معلوم …………… 51 ملم
أبلاجميل ………………………. 45 ملم
آكمامين ………………………… 45 ملم
أدفيعه ثلول ……………………. 45 ملم
أهل جيلاني …………………….. 40 ملم
أدفيعه أهل العيل ……………… 40 ملم
أدفيعه أولاد سيدي ……………. 40 ملم
هامد ……………………………. 37 ملم
النزاه ……………………………. 35 ملم
أهل مامادي …………………… 35 ملم
أطلحايه ……………………….. 30 ملم
أم الخطور ……………………… 30 ملم
أهل باريك ……………………… 30 ملم
أهل بكه ……………………….. 25 ملم
أهل فابو ……………………….. 25 ملم
أولاد الأمين …………………….. 23 ملم
لغاثه كالرو …………………….. 23 ملم
لعوينه البيظه …………………. 22 ملم
لكليبيه …………………………. 20 ملم
النخيله ………………………… 20 ملم
حيكامه …………………………. 10 ملم
الفوزه ………………………….. 06 ملم
طفره بوده ……………………… 06 ملم
مودي ملل …………………….. 05 ملم
كيرلا ……………………………. 05 ملم
بافراره ………………………….. 03 ملم
– مقاطعة باركيول:
القبره …………………………… 20 ملم
بوبقجه(2): ……………………. 20 ملم
آكواتيل ………………………… 20 ملم
بوبقجه(1): ……………………. 15 ملم
أهل لعبيد ……………………… 15 ملم
لعويسي ………………………….04 ملم
* كوركول
– مقاطعة مونكل:
سوداره …………………………. 50 ملم
بوذروه …………………………. 35 ملم
جاطل لكصر ………………….. 30 ملم
آزكيلم ………………………….. 30 ملم
بطحت ميت ………………….. 26 ملم
نوملي ………………………….. 25 ملم
بوكدره …………………………. 18 ملم
مجمع أفدجار …………………. 10 ملم
لحنيكات ………………………. 10 ملم
لكيره …………………………… 10 ملم
– مقاطعة لكصيبه:
مفتاح الخير ……………………. 90 ملم
* كيدي ماغه
– مقاطعة قابو:
سيلوقو ………………………… 40 ملم
كمبا ضو ……………………….. 37 ملم
الشيه (2) ……………………… 20 ملم
مدن لغلال …………………….. 19 ملم
بعته ……………………………. 15 ملم
أهل بولحيه …………………… 10 ملم
الملك ………………………….. 10 ملم
الشيه (1) …………………….. 10 ملم
أمباله المركز …………………… 10 ملم
بغداد ………………………….. 08 ملم
قابو …………………………….. 08 ملم
بوكي دجام ……………………… 06 ملم
دجيكنتورو …………………….. 05 ملم
– مقاطعة ول ينج:
أدبولكي …………………………. 65 ملم
حاسي البكره الوالد ……………. 30 ملم
آكوانيت ……………………….. 30 ملم
سابوره …………………………. 30 ملم
أدرك الطلح ……………………. 27 ملم
النبيه …………………………… 25 ملم
مسيل لحبش ………………….. 25 ملم
العداله …………………………. 15 ملم
لكليبيه …………………………. 11 ملم
لحرج دجامدجام ……………… 10 ملم
لحرج المركز …………………… 09 ملم
أعويد أجريد …………………… 09 ملم
متعيلك المدن ………………… 08 ملم
كرفافه …………………………. 04 ملم
ول ينج …………………………. 02 ملم
لبحيره ………………………….. 02 ملم
كالينورو ……………………….. 02 ملم
– مقاطعة سيليبابي:
حاسي لعطش ………………….. 60 ملم
أهل سيدي ول أمبارك ………… 50 ملم
دجالا ………………………….. 35 ملم
الخشبايه ………………………. 30 ملم
أهل صمب …………………….. 28 ملم
حمد الله ………………………. 28 ملم
أهل يربه ……………………….. 26 ملم
سيليبابي ……………………….. 20 ملم
ول بني أدباي …………………… 16 ملم
ول بني سونيكى ………………… 11 ملم
تاشوط …………………………. 08 ملم
تينل دجبايه …………………… 08 ملم
أرتمو ……………………………. 04 ملم
دانكرمو ………………………… 04 ملم
واعرت أهل لكحل ……………. 03 ملم
حاسي شكار ……………………. 03 ملم
واعرت أهل أحميميد ………….. 02 ملم
– مقاطعة ومبو:
أهل الحسن ……………………. 42 ملم
ومبو ……………………………. 41 ملم
ول الرامي بديزكن ………………. 35 ملم
أهل أركيك ……………………… 30 ملم
الطبال (4). …………………….. 25 ملم
تاقوت الله …………………….. 20 ملم
دجيكي ………………………….. 20 ملم
ول رامي تادريصه ………………. 18 ملم
تيشطايه ……………………….. 17 ملم
أنخيله(1) ……………………… 15 ملم
آكوينيت ……………………….. 10 ملم
حاسي لبيظ ……………………. 10 ملم
أهل باريك …………………….. 08 ملم
أنخيله (2) …………………….. 07 ملم
الطبال (1) …………………….. 05 ملم
أجار أهل عالي …………………. 03 ملم