وزعت الأمم المتحدة للأغذية والزراعة /فاو/، بالتعاون مع وزارة التنمية الحيوانية، اليوم الثلاثاء، ألف رأس من الأغنام وبعض المعدات والبذور على الأسر الزراعية المتضررة من فيضانات 2022 بمقاطعة امبان بولاية لبراكنه.

وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فإن هذه التوزيعات تأتي ضمن مشروع تعزيز صمود الأسر الزراعية المتضررة من الفيضانات، بتمويل من السفارة اليابانية بغلاف مالي قدره 882 ألف دولار، ويستفيد من هذا المشروع، الذي يستهدف ولايتي البراكنه والترارزة، 3830 أسرة ببلديات أمباني وانيابينا وباجودين .

وقال الحاكم المساعد لمقاطعة امبان بولاية لبراكنه السيد الحسن ول سدين، خلال اشرافه على انطلاق أنشطة المشروع، أن “هذا التدخل يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لمؤازرة المواطنين العاملين في الحقول الزراعية الذين تضرروا من السيول والفيضانات”.

من جهته قال منسق المشروع سليمان سيدي بي، باسم السيد ألكسندر هوينه، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في موريتانيا، “عن شكره العميق للحكومة والشعب الموريتانيين، على التعاون المثمر والتسهيلات الممنوحة لهم للقيام بمهامهم على أكمل وجه”.

وأوضح المنسق، أن المشروع “سيعزز من قدرات الأسر المستفيدة على مواجهة الصدمات المناخية المستقبلية، وذلك من خلال توفير الموارد اللازمة لاستئناف الأنشطة الزراعية والرعوية، بالإضافة إلى استقرار الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية المستهدفة”.