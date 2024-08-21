تتوقع الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، يوم غد الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية العامة بصعود الجبهة المدارية شمال بئر ام اكرين، مبينة أن هذه الوضعية المرتفعة للجبهة ستؤدي إلى تكوّن سحب ممطرة من متوسطة إلى قوية على لعصابة وكوركول وگيدي ماغه وخفيفة إلى متوسطة على الحوضين وتيرس الزمور.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا في شمال البلاد مع رؤية متأثرة إلى محدودة بفعل الأتربة .

أما الحالة العامة لمدينة نواكشوط، فأشارت إلى أنها ستتميز بهبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة السرعة من غربية إلى جنوبية غربية، في حين ستكون السماء قليلة الغيوم إلى غائمة.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى خلال الأربع و العشرين ساعة القادمة:

النعمة………………………..26-34°

تمبدغه……………………….25-34°

ولاته………………………….26-35°

عدل بكرو …………………. 24-33°

باسكنو …………….………..25-34°

لعيون……………………… 26-33°

الطينطان………………… 26-33°

كيفه…………………………26-33°

كنكوصه……………………25-32°

اركيول………………….…25-33°

كيهيدي…………………….25-32°

مونكل………………………..25-33°

مقامه………………………25-31°

إمبود……………………….25-32°

ألاك………………..……….26-35°

مقطع لحجار………….…27-36°

بوكى…………………..….26-34°

روصو.…………………….26-36°

أبوتلميت………………..26-36°

أطار..…………………….29-42°

وادان……………………….29-42°

شنقيط…………………..28-40°

أوجفت………………….29-40°

انواذيبو…………………26-31°

تجكجه………..…………27-37°

تيشيت………..………..28-38°

سيلبابي………….……24-31°

ازويرات……….……….22-44°

بئر أم اكرين………….30-40°

أكجوجت……………….27-39°

انواكشوط……………26-31°

توقعات المناطق الساحلية وفي العرض:

وأوضحت الهيئة للوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، بأن البحر سيكون قليل الإضطراب على طول السواحل مع تموج بحري قادم من القطاع الشمالي الجنوبي، في حين سيتراوح ارتفاع موجه البحري ما بين 1.1 إلى 1.9 أمتار.