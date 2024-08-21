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الأربعاء, 21 أغسطس
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تعيينات في مجلس الوزراء (أسماء)

محمد فال فتىبواسطة

أجرى مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي تعيينات داخل 3 وزارات، جاءت كالآتي:

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج

الأمانة العامة

الأمين العام: بال محمد لحبيب، سفير بلادنا في جنيف سابقا

وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

المؤسسات العمومية

المعهد التربوي الوطني

المدير العام: الشيخ ولد سيدي عبد الله، مكلف بمهمة في وزارة الثقافة سابقا

وزارة الوظيفة العمومية والعمل

المؤسسات العمومية

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المدير العام: محمد الأمين أبي الشيخ الحضرامي، مستشار برئاسة الجمهورية سابقا.

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