أجرى مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي تعيينات داخل 3 وزارات، جاءت كالآتي:

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج

الأمانة العامة

الأمين العام: بال محمد لحبيب، سفير بلادنا في جنيف سابقا

وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

المؤسسات العمومية

المعهد التربوي الوطني

المدير العام: الشيخ ولد سيدي عبد الله، مكلف بمهمة في وزارة الثقافة سابقا

وزارة الوظيفة العمومية والعمل

المؤسسات العمومية

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المدير العام: محمد الأمين أبي الشيخ الحضرامي، مستشار برئاسة الجمهورية سابقا.