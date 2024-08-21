أجرى مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي تعيينات داخل 3 وزارات، جاءت كالآتي:
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج
الأمانة العامة
الأمين العام: بال محمد لحبيب، سفير بلادنا في جنيف سابقا
وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي
المؤسسات العمومية
المعهد التربوي الوطني
المدير العام: الشيخ ولد سيدي عبد الله، مكلف بمهمة في وزارة الثقافة سابقا
وزارة الوظيفة العمومية والعمل
المؤسسات العمومية
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المدير العام: محمد الأمين أبي الشيخ الحضرامي، مستشار برئاسة الجمهورية سابقا.