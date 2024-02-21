صادقت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسمح بالتصديق على اتفاقية القرض الموقع مع الصندوق الأفريقي للتنمية، لتمويل مشروع الربط الكهربائي بجهد 225 كيلوفولت مع مالي.

وقالت الحكومة في بيان، إن مشروع خط عال الجهد بطول 1373 كلم له قدرة نقل تصل 600 ميغاوط بين مالي وموريتانيا.

وأضافت أنه سيمكن من إنشاء حوالي 12 موقعا للتحويل مرتبط به، وتطوير محطات شمسية من ضمنها واحدة في كيفه بقدرة 50 ميغاواط، بالإضافة إلى إقامة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض على مسار الخط.

كما سيمكن هذا المشروع من كهربة 150 قرية محاذية لخط 225 كيلوفولت ستتوفر بها إنارة عمومية، وإقامة 80.000 توصيلة مع تركيب عدادت ذكية بالدفع المسبق في البلدات التي يمر منها الخط.

وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، فإن القرض يبلغ 202.700.000 وحدة حسابية أي ما يعادل 10.6 مليار أوقية جديدة.