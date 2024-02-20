شاركت الحكومة الموريتانية في أنشطة أكسبو الدوحة 2023 اليوم الثلاثاء من خلال منتدى الأعمال الموريتاني، بإشراف من وزير الزراعة امم بيباته حماه الله وبحضور رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة با عبدولاي ممادو.

وفي كلمة بالمناسبة دعا عبدولاي ممادو المستثمرين الدوليين إلى الاستفادة من الفرص «الواعدة والتحفيزات» التي توفرها المنطقة الحرة في العاصمة الاقتصادية نواذيبو.

وكانت موريتانيا قد افتتحت جناحا رسميا في أكسبو الدوحة آواخر شهر يناير الماضي.

وتقول الجهات المنظمة لمشاركة موريتانيا في فعاليات أكسبو الدوحة 2023، إن هذا الحدث يعد «فرصة لإبراز المقدرات الاقتصادية الوطنية وعرض ما تحقق في إطار تحسين مناخ الاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة».