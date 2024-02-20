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الثلاثاء, 20 فبراير
24/24 :
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel

15 قتيلا وعشرات الجرحى في حادث مرور في مالي

صحراء ميديابواسطة

قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب 46 بجروح في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة بوسط مالي، وفق وزارة النقل.

وقالت الوزارة في بيان إن حافلة كانت متوجهة من بلدة موبتي بوسط البلاد إلى العاصمة باماكو “صدمت شاحنة تزن 10 أطنان كانت تسير في الاتجاه المعاكس” بين بلدتي كيسيدوغو وأوان.

وأضاف أن “الحصيلة الأولية 15 قتيلا و46 جريحا حالة بعضهم خطرة”.

ونقل عناصر من الدفاع المدني الضحايا إلى مستشفى سومينو دولو في موبتي بحسب البيان.

وتكثر الحوادث المرورية في مالي لأسباب منها سوء حالة الطرق والسيارات إضافة إلى الأخطاء البشرية.

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