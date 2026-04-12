أُعيد انتخاب رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله لولاية سادسة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية بنسبة 97,81% من الأصوات، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وأضافت الوزارة أن منافسه الوحيد محمد فرح سماتار حصل على 2,19% من الأصوات، فيما بلغت نسبة المشاركة 80,33%.

ويبلغ جيله من العمر 78 عاما، ويتولى السلطة منذ عام 1999، وسيواصل قيادة هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي.

وكان جيله قد حصل على نحو 97% من الأصوات في الانتخابات السابقة عام 2021.

وتتمتع جيبوتي بموقع استراتيجي عند مضيق باب المندب، الذي يتحكم في حركة الملاحة بين البحر الأحمر وخليج عدن، كما تستضيف قواعد عسكرية لعدد من القوى الدولية، من بينها فرنسا والولايات المتحدة واليابان والصين.