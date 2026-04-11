قال الجيش الموريتاني، اليوم، إن القرى التي تحدثت تقارير عن دخول دوريات من الجيش المالي إليها تقع داخل الأراضي المالية، نافيا حدوث أي توغل داخل التراب الموريتاني.

وأوضح الجيش، في بيان توضيحي، أن ما جرى تمثل في زيارات ميدانية شملت قرى لبيزية، الواقعة على بعد 6 كيلومترات من الحدود، وكطع الدافوع (7 كيلومترات)، وأهل إبراهيم (10 كيلومترات)، وفوصات (8 كيلومترات)، مشيرا إلى أن هذه المناطق تقع، وفق الخرائط المعتمدة، داخل الأراضي المالية وعلى المسافات المذكورة من الحدود.

وأضاف أن هذه الزيارات سبق أن تمت في فترات سابقة، داعيا الناشرين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمسؤولية وتجنب التهويل أو نشر معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة والخوف دون مبرر.

وشدد الجيش على أنهم يتابعون الوضع على الحدود “عن كثب”، ويتحلون بـ“اليقظة التامة” لحماية حدود البلاد، مضيفا أنه في حال حدوث أي خروقات، فإن الجهات المختصة ستبادر إلى إطلاع الرأي العام عليها “بكل شفافية”.