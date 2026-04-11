قدمت السفارة الموريتانية في قطر والجالية الموريتانية، اليوم الخميس، التعازي إلى الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد الطايع في وفاة حرمه عيشة بنت أحمد الطلبة.

وقال مصدر دبلوماسي إن السفير الموريتاني في الدوحة محمد ولد ببانا ترأس وفد التعزية، ناقلا تعازي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والحكومة الموريتانية.

وأضاف المصدر أن ولد الطايع شكر الرئيس والحكومة على التعزية، وعلى مواكبة نقل جثمان الفقيدة من قطر إلى مدينة أطار بولاية آدرار.

وأظهرت صور متداولة استقبال ولد الطايع لوفد من أبناء الجالية داخل منزله، حيث جلس إلى جانبه عدد من الحاضرين خلال تقديم واجب العزاء، وذلك بحضور أحد أبنائه.

وضمت الصور مجموعة من أفراد الجالية ومسؤولين في مؤسسات إعلامية ودولية، إضافة إلى موظفين في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى شخصيات من الجالية ومسؤولين في مكاتبها، إلى جانب أطباء وأكاديميين يعملون في مؤسسات صحية وجامعية.