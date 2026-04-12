موريتانيا: قال الجيش الموريتاني، أمس، إن القرى التي تحدثت تقارير عن دخول دوريات من الجيش المالي إليها تقع داخل الأراضي المالية، نافيا حدوث أي توغل داخل التراب الموريتاني.

موريتانيا: قال النائب البرلماني العيد ولد محمدن إن ما وصفه بـ“الصبر والحكمة” اللذين تبديهما موريتانيا في تعاملها مع مالي “يمثل مكسباً في حد ذاته لا ينبغي التفريط فيه”.

موريتانيا: حذّرت الجمعية الموريتانية لأمراض الغدد الصماء والسكري والتغذية، من تنامي انتشار أمراض الغدد الصماء والسكري والتغذية في موريتانيا وإفريقيا، وما يترتب عليها من انعكاسات صحية واقتصادية متزايدة.

جيبوتي: أُعيد انتخاب رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله لولاية سادسة بعد فوزه بنسبة 97.8% من الأصوات، حسبما أفاد به التلفزيون الرسمي يوم السبت، ما يمدد حكمه المستمر منذ 27 عاما في هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا.

نيجيريا: أدانت نيجيريا نحو 400 من بوكو حرام خلال محاكمات جماعية أُجريت هذا الأسبوع في العاصمة أبوجا، بحسب ما قال المدعي العام للبلاد.

إيران: حذّر «الحرس الثوري» الإيراني، في بيان نشرته وسائل الإعلام الإيرانية السبت، من أن أي محاولة من قبل السفن الحربية لعبور مضيق هرمز ستواجه «برد قوي»، قائلا إنه لن يُسمح إلا للسفن غير العسكرية بالمرور بموجب لوائح محددة.