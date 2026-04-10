قال رئيس اتحادية التجارة في موريتانيا محمود رياض إن إمدادات المواد الغذائية في السوق “مؤمّنة” ولا تبرر أي زيادات في الأسعار، في وقت أقرّ بتسجيل حالات مضاربة واحتكار.

وأضاف رياض، خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط مساء الجمعة، أن المخزونات الحالية “كافية” مع وصول شحنات إضافية إلى البلاد، معتبراً أن أي رفع للأسعار “غير مبرر” وسيتحمل أصحابه تبعاته دون دعم من الاتحادية.

وأوضح أن الاتحادية اتخذت إجراءات لمواجهة المضاربات، في إطار اتفاق مع وزارة التجارة والسياحة لتحديد سقوف أسعار عدد من السلع الأساسية، من بينها السكر والأرز والألبان.

وأشار رياض إلى أن السلطات عززت مراقبة السوق، داعياً التجار إلى الالتزام بهوامش الربح المحددة وفق فواتير التوريد، ومضيفاً أن تكاليف نقل المواد الغذائية لم تتغير رغم زيادة أسعار الوقود.

وفي السياق نفسه، قال رئيس اتحادية الصناعة والمعادن الناجي ولد أشدو إن أسعار المنتجات المصنعة محلياً “مستقرة”، مع عدم تسجيل أي نقص في المواد الأولية.

وأضاف أن أسعار سلع أساسية مثل الطحين والأعلاف والحليب والإسمنت لم تشهد زيادات، مشيراً إلى خفض سعر الطحين الموجه للمخابز، مع الإبقاء على أسعار الأعلاف والحليب والإسمنت ضمن مستويات محددة بالتنسيق مع الجهات المعنية.