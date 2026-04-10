أعلن مكتب موزعي الغاز المنزلي في موريتانيا، اليوم الجمعة، استئناف توزيع مادة الغاز في السوق بعد أيام من قرار تعليقه.

وقال المكتب في بيان، إن استئناف توزيع الغاز يأتي “حرصا على المصلحة العامة وضمانا لاستمرارية التموين”، على حد تعبيره.

ولفت إلى أنهم يسعون من قراراهم إلى إفساح المجال أمام المفاوضات من أجل “التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة لكافة الأطراف”، وفق ما جاء في البيان.

وكانت وزارة الطاقة والنفط قد أعلنت أنها وضعت 50 وسيلة توزيع في الخدمة للتوزيع السريع، إضافة إلى تخصيص وسيلة لكل بلدية بهدف تسهيل إيصال الغاز إلى مختلف المقاطعات.

ونوهت على أن الأسعار الرسمية لم يطرأ عليها أي تغيير، محددة 5000 أوقية قديمة لقنينة “B12” و2400 أوقية لقنينة “B6”، و1100 أوقية لقنينة “B3”.