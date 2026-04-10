قالت وزارة الطاقة والنفط الموريتانية إن شحنات من الغاز المنزلي قيد التسليم، مع برمجة وصول عدد من السفن خلال الفترة المقبلة لتعزيز التموين بالسوق الوطنية.

وأضافت الوزارة في بيان صباح اليوم الجمعة، أن مادة الغاز متوفرة بشكل كافٍ في السوق الوطنية، مؤكدة أن وضعية التموين “عادية” بحسب ما ورد في التوضيح.

ونفت الوزارة ما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أو خفض في أسعار الغاز المنزلي.

ونوهت على أن الأسعار الرسمية لم يطرأ عليها أي تغيير، محددة 5000 أوقية قديمة لقنينة “B12” و2400 أوقية لقنينة “B6”، و1100 أوقية لقنينة “B3”.

كما أعلنت وزارة الطاقة وضع 50 وسيلة توزيع في الخدمة للتوزيع السريع، إضافة إلى تخصيص وسيلة لكل بلدية بهدف تسهيل إيصال الغاز إلى مختلف المقاطعات.

ودعت الفاعلين في سلسلة التوزيع من معبئين وموزعين ونقاط بيع إلى الالتزام بالمساطر المعتمدة واحترام الأسعار الرسمية، وتجنب أي ممارسات مضاربية أو احتكارية أو نشر معلومات غير دقيقة.

وشددت على أن غاز البوتان مادة مدعومة ذات طابع اجتماعي، داعية إلى الالتزام بقواعد التموين لضمان استقرار التوزيع.