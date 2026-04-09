أعلنت الحكومة الموريتانية صرف معونة مالية بقيمة 30 ألف أوقية قديمة لجميع المتقاعدين العموميين من المدنيين والعسكريين، في خطوة قالت إنها تهدف إلى دعم هذه الفئة ومساعدتها على مواجهة الأوضاع الراهنة.

جاء ذلك على لسان الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسين مدو مساء اليوم الخميس في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة.

وقال ولد مدو، إن صرف هذه المعونة يندرج ضمن تخفيف تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المتقاعدين، مشددا على أن هذه الإعانات سيتم صرفها طيلة أشهر أزمة الطاقة العالمية وما خلفته من آثار اقتصادية على البلاد.

وقالت الحكومة إن رئيس الجمهورية وجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استفادة متقاعدي القطاع العام من هذه المعونة، دون أن تحدد موعد صرفها أو آلية تنفيذها.

وفي سياق متصل، صدقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي رفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون يندرج ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية، خاصة للفئات ذات الدخل المحدود.

وأوضحت أن المشروع، الذي صادق عليه المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال اجتماعه في 6 أبريل/نيسان 2026، يتضمن تحديد قيمة جديدة للحد الأدنى للأجر بما يتماشى مع تطور كلفة المعيشة، إضافة إلى تحديد تاريخ سريانه وإلزام المؤسسات العمومية والخاصة بتطبيقه.