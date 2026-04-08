قال حزب الصواب إن مدينة نواذيبو تشهد اختلالات معيشية وخدمية، وذلك ضمن مضامين ورقة مقدمة خلال ندوة مخلدة لذكرى السابع من نيسان، نظمها قسم الحزب في المدينة.

وأوضح الحزب، في منشور، أن المدينة تواجه اختلالات في التخطيط العمراني وضعفًا في البنية والخدمات، إلى جانب ارتفاع كلفة المعيشة، محذرًا من انعكاسات زيادة أسعار المحروقات على النقل والمواد الأساسية.

وأشار إلى أن ضعف الحماية الاجتماعية يزيد من هشاشة الفئات محدودة الدخل، خصوصًا العمال اليوميين والصيادين، في ظل غياب آليات دعم فعالة، واتساع الفوارق الاجتماعية.

وأضاف أن الخدمات الأساسية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، تشهد تراجعًا، مع نقص في التجهيزات، ما يدفع بعض المرضى إلى البحث عن العلاج خارج المدينة، وما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على الأسر.

ودعا الحزب إلى اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة هذه التحديات، عبر سياسات تستهدف تحسين القدرة الشرائية، وتطوير الخدمات، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وضمان حقوق العمال، مع تعزيز دور الأحزاب في الشأن المحلي.