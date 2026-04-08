دعا الاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء، إلى تحويل هدنة إيران والولايات المتحدة إلى سلام دائم، مؤكدًا ضرورة تعزيز خفض التصعيد عبر حوار مستمر.

وقال الاتحاد، في بيان، إن الاتفاق يمثل «خطوة مهمة» نحو التهدئة، مؤكّدًا ضرورة دعمه بدبلوماسية شاملة تضمن استمراره، مشيرًا إلى أن النزاع كانت له تداعيات غير مباشرة على إفريقيا، من بينها ارتفاع أسعار الوقود والمواد الأساسية نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد.

وأضاف أن محادثات مرتقبة بين واشنطن وطهران في باكستان بوساطة دولية تمثل فرصة لدفع المسار الدبلوماسي، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود لتفادي تجدد التصعيد.

وشدد على أن الهدنة تمثل فرصة لتخفيف المعاناة الإنسانية واستقرار الأسواق، داعيًا جميع الأطراف إلى الحفاظ على الزخم نحو تسوية سلمية للخلافات.

ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى هدنة مؤقتة مع إيران تمتد أسبوعين، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القوات المسلحة ستوقف عملياتها الدفاعية فور توقف الهجمات على الأراضي الإيرانية.