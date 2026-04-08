أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء التوصل إلى اتفاق مع إيران قبيل انتهاء المهلة التي حددها لطهران، وذكر أنه وافق على وقف الهجوم على إيران لمدة أسبوعين وذلك بناء على المحادثات التي أجراها مع الجانب الباكستاني، وبشرط موافقة إيران على فتح مضيق هرمز بشكل كلي وفوري وآمن.

وكتب ترامب في منشور على منصته “تروت سوشال”: “بناءاً على المحادثات مع رئيس الوزراء (الباكستاني) شهباز شريف والمارشال عاصم منير (قائد الجيش) من باكستان، التي طلبوا خلالها الكف عن توجيه القوة المدمرة هذه الليلة نحو إيران، وبشرط موافقة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على وقف الضربات على إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين”.

وأضاف: “سيكون هذا وقفاً لإطلاق النار من الجانبين. السبب وراء ذلك هو أننا حققنا جميع الأهداف العسكرية وتجاوزناها، ونحن في مسار متقدم من أجل إبرام اتفاق نهائي يخص السلام الدائم مع إيران، والسلام في الشرق الأوسط”. وتابع الرئيس الأميركي: “توصلنا بمقترح من 10 نقاط من إيران، ونعتقد أنه أساس عملي يمكن التفاوض حوله.” وأشار إلى أن جل النقاط الخلافية التي كانت قائمة في السابق “جرى التوصل لاتفاق بشأنها بين الولايات المتحدة وإيران”. وأضاف أن فترة الأسبوعين المقبلة “ستسمح بإتمام الاتفاق وإنجازه”.

وختم منشوره بالقول “باسم الولايات المتحدة الأميركية، بصفتي رئيسها، وكذلك ممثلاً بلدان الشرق الأوسط، إنه لمن دواع الفخر أن يكون هذا المشكل القائم من وقت طويل يوشك على الحل”.

وعقب إعلان ترامب، أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، بياناً، اعتبر فيه أن طهران حققت “انتصاراً عظيماً” في الحرب و”أجبرت” الولايات المتحدة على القبول بخطتها المكونة من عشرة بنود والتي نقلت إليها عبر الوسيط الباكستاني.

كما تقدم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في منشور على منصة “إكس”، بالنيابة عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بالشكر لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، على “جهودهما الدؤوبة” من أجل إنهاء الحرب في المنطقة.

وأضاف عراقجي أنه “رداً على طلب رئيس الوزراء الباكستاني، وكذلك طلب الولايات المتحدة إجراء مفاوضات بشأن مقترحاتها المؤلفة من 15 بنداً، وإعلان الرئيس الأميركي قبول الخطوط العامة للمقترح الإيراني المؤلف من 10 بنود كأساس للتفاوض، يعلن، باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أنه في حال توقفت الهجمات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن قواتها المسلحة ستوقف بدورها عملياتها الدفاعية”.

ونقلت شبكة “سي أن أن” عن مسؤول كبير في البيت الأبيض تأكيده أن إسرائيل معنية كذلك باتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف المسؤول ذاته أن إسرائيل وافقت كذلك على الكف عن شن ضربات جوية على إيران بينما تتواصل المفاوضات.