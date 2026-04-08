موريتانيا: شدد حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا على تمسكه بموقف أحزاب الأغلبية، كما ورد في الوثيقة التي سلمتها لمنسق الحوار موسى فال.

موريتانيا: قالت مصادر خاصة لصحراء ميديا، إن الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع لن يحضر الصلاة ودفن زوجته عائشة بنت أحمد الطلبة التي توفيت في العاصمة القطرية الدوحة.

موريتانيا: دعا طلاب جامعة نواذيبو يوم الثلاثاء إلى تحسين الخدمات الجامعية الأساسية، بما في ذلك فتح المطعم الجامعي وتسليم السكن الطلابي في أسرع وقت ممكن.

موريتانيا: أعربت أحزاب وهيئات سياسية معارضة عن استنكارها لما وصفته باستخدام القوة ضد مسيرة سلمية لحزب “تجديد الحركة الديمقراطية – تحدي” يوم الأحد 5 أبريل، وحملت السلطات مسؤولية الأحداث.

غينيا بيساو: بدأ سائقو النقل في ثلاث مناطق على الأقل في غينيا بيساو، من بينها العاصمة بيساو، إضرابًا يوم الثلاثاء، بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود استجابة لتداعيات الحرب في إيران، مع حظرها في الوقت نفسه أي زيادة في تعرفة نقل الركاب.

نيجيريا: قال البنك الدولي، يوم الثلاثاء، إن اقتصاد نيجيريا مرن ويتجه إلى تحقيق نمو خلال النصف الأول من عام 2026، رغم تداعيات حرب إيران، مضيفًا أن ارتفاع أسعار الوقود واستمرار معدلات التضخم المرتفعة يهددان بتقليص الدخول وإبطاء وتيرة خفض الفقر.

إيران: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على تعليق خطته لشن ضربات على إيران لمدة أسبوعين، وذلك بعد تهديده بأن “حضارة بأكملها ستزول الليلة” إذا لم تمتثل طهران لمطالبه.