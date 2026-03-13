سلمت منسقية أحزاب الأغلبية الرئاسية والأحزاب الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس الخميس، ردها على وثيقة الحوار الوطني إلى منسق الحوار موسى فال، متضمناً رؤيتها لهيكلة ومحاور المسار السياسي المرتقب.

وقال رئيس حزب الإنصاف محمد ولد بلال إن رد أحزاب الأغلبية يتضمن مقترحات تتعلق بتعزيز الوحدة الوطنية، وتقوية اللحمة الاجتماعية، وتحسين المنظومة الانتخابية والديمقراطية.

وأوضح حزب الإنصاف، في بيان صادر عنه، أن المقترحات تشمل كذلك قضايا مكافحة مخلفات الرق، وتسوية ملفات الإرث الإنساني، وتعزيز الحكامة المؤسسية والديمقراطية، إضافة إلى ترسيخ الشفافية في تسيير الشأن العام.

واقترحت أحزاب الأغلبية، في ما يتعلق بتنظيم الحوار، هيكلة للإشراف على مساره تضم جمعية عامة ولجنة للتحكيم ولجنة للتسيير، إلى جانب تشكيل لجنتين موضوعيتين تعنيان بقضايا المواطنة والانسجام الوطني، وتطوير الحكامة المؤسسية والديمقراطية.