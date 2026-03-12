قال رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية، حمادي ولد سيد المختار، اليوم الخميس، إن الحوار المرتقب يعلق عليه الموريتانيون آمالاً كبيرة، داعياً إلى أن يكون مختلفاً عن الحوارات السابقة وأن يستفيد من الأخطاء التي رافقتها حتى لا تتكرر.

وأضاف ولد سيد المختار، خلال تسليمه رد مؤسسة المعارضة على رسالة منسق الحوار موسى فال، أن نجاح هذا المسار يتطلب العمل بروح إيجابية تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وأكد أن موريتانيا وطن لجميع أبنائها، وأن الحفاظ عليه مسؤولية مشتركة، داعياً مختلف الأطراف إلى تجاوز الحسابات الضيقة من أجل إنجاح حوار جاد يعزز الانسجام والوئام والوحدة بين الموريتانيين ويخدم مصلحة البلاد.