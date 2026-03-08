قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إن تعزيز المساواة في الحقوق وتمكين النساء، ودعم مشاركتهن الكاملة في مسار التنمية، ومكافحة جميع أشكال التمييز، تمثل أولويات أساسية لدى السلطات العمومية، مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة الموريتانية في مختلف مجالات الحياة الوطنية.

جاء ذلك في تدوينة نشرها فخامته على منصة إكس، بمناسبة اليوم الدولي لحقوق المرأة، حيث حيّا التزام النساء الموريتانيات وشجاعتهن وإسهاماتهن الأساسية في خدمة الوطن وبناء المجتمع.

وأضاف الرئيس الموريتاني أن الدولة ماضية في دعم مشاركة المرأة وتعزيز حضورها في مسار التنمية، متمنياً لنساء موريتانيا مزيداً من التقدم والعطاء