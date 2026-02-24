أعلنت غينيا اليوم الثلاثاء، توقيف 16 عسكرياً من سيراليون، متهمةً إياهم برفع علم بلادهم في منطقة قالت إنها تقع داخل حدودها.

وذكرت قيادة أركان الجيوش، في بيان نشرته، أن عدداً من العسكريين السيراليونيين دخلوا بشكل غير قانوني إلى منطقة تعتبرها غينيا جزءاً من أراضيها، مساء الأحد الماضي، وقاموا بنصب علم بلادهم هناك.

وأوضحت القيادة أن الجيش الغيني تحرك فوراً إلى الموقع، حيث أوقف 16 عسكرياً، بينهم ضباط، كما احتجز مقتنياتهم وأسلحتهم.

ويأتي هذا البيان بعد إعلان سيراليون، في وقت سابق اليوم، احتجاز عدد من أفراد قواتها المسلحة داخل غينيا، معتبرةً أن العناصر كانوا ينشطون في منطقة «تتبع لسيادتها».