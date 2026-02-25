قال الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، اليوم الأربعاء، إنه تفاجأ بما وصفه إصرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الالتفاف على حقوق مئات الممنوحين القدامى، في خطوة اعتبرها استمرارًا لنهج التضييق والتراجع عن المكتسبات الطلابية.

وأوضح الاتحاد، في بيان نشره، أن الإعلان عن بلوغ عدد الممنوحين 18 ألفًا و775 طالبًا رقم “مموَّه” كونه موزعًا على عامين، مشيرًا إلى غياب آلاف الطلاب عن اللوائح التي وصلت إلى المركز الوطني للخدمات الجامعية، وإسقاط مئات الممنوحين القدامى رغم استفادتهم من المنحة خلال الأشهر الماضية.

وأضاف البيان أن من بين الاختلالات المسجلة عدم نشر اللوائح الرسمية للمستفيدين من المنح والسكن الجامعي، وعدم البت في تظلمات مئات الطلبة الذين تقدموا بطعون عبر المنصة المخصصة، إلى جانب حرمان عدد كبير من الطلاب المستوفين للمعايير من السكن الجامعي.

وانتقد الاتحاد ما وصفه بالسعي إلى طرد طلاب السنة الثالثة من السكن الجامعي دون مبرر قانوني، مؤكدًا رفضه المساس بالمنح أو السكن، ومطالبًا بنشر اللوائح بشفافية كاملة ومعالجة جميع التظلمات بإنصاف، داعيًا الطلاب إلى الاستعداد للمشاركة في مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن حقوقهم.