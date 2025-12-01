أشرف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الاثنين،على حجر الأساس لمعلمة نصب الأمة.

وخصصت للمشروع، 7.8 مليار أوقية، نسبة 75% منها من الموارد الذاتية لجهة نواكشوط، فيما تتحمل الدولة 25% من التكلفة، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء.

وينتظر أن تنتهي الأشغال في المشروع، في غضون 20 شهرا، وسيشد في الموقع الاستراتيجي المعروف بـملتقى “شرطة المرور”، عند نقطة التقاء خمسة محاور طرقية رئيسية في قلب العاصمة.

ويقع على مساحة تقارب 1.2 هكتار، ويضم برجا رئيسيا بارتفاع 65 متراً، وجسران يربطان المدخل والمخرج بالبرج المركزي الذي يضم عدة طوابق يوجد بها مقهى ومطعم ومتحف، إضافة إلى منصة علوية توفر إطلالة سياحية على العاصمة، وأخرى مخصصة لتجسيد نموذج لمنارة مسجد شنقيط التاريخية.

كما وضع الرئيس، حجر الاساس للمقر الجديد للوكالة الوطنية للطيران المدني، الذي سيقام على مساحة إجمالية تبلغ 4941 متر مربع، وبمساحة مبنية قدرها 3000 متر مربع.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للأشغال 162.408.047 أوقية، بمدة إنجاز تصل إلى 18 شهراً.