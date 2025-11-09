قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إنه لن يتساهل “مهما كان الثمن مع أي دعاية ذات طابع شرائحي أو عنصري.” وأضاف أن “حرية التعبير مكفولة للجميع.”

ولد الغزواني كان يتحدث أمس مع أطر ووجهاء مقاطعة اظهر في مدينة انبيكت لحواش بالحوض الشرقي، حيث شدد على عدم التساهل “بعد اليوم مع أي استخدام للقبيلة أو الجهة أو الشريحة في استخدامات منافية لمبادئ الدولة الوطنية.”

وقال إنه “يحظر على الموظفين وأعوان الدولة، باعتبارهم رموزا للدولة، تنظيم أو حضور أية فعاليات ذات طابع قبلي أو جهوي أو أنشطة متنافية مع ترسيخ مفهوم الدولة .”

وأكد أن ” الطموح لتقدم بلدنا وازدهاره لن يتم إلا ببناء دولة المواطنة التي تقضي على الفوارق والتمييز، ولا مكان في الدولة الوطنية للتراتبية القبلية أو الفئوية أو الشرائحية” حسب قوله.