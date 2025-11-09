افتتح حزب جبهة المواطنة والعدالة (جمع) مساء السبت قسمه الجديد في مقاطعة توجنين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

جاء ذلك بحسب الحزب، ضمن الخطة الرامية إلى توسيع انتشاره الميداني وتعزيز حضوره التنظيمي على مستوى العاصمة نواكشوط.

وقال رئيس القسم بتوجونين حمد محمود ولد سيدي محمد، إن “قسم توجنين سيكون منارة للعمل الجاد والمثابرة الدائمة في سبيل مصلحة الحزب التي تقوم على المصلحة العليا للوطن.”

ومن جهته قال رئيس الحزب محمد جميل منصور، إن “العمل التنظيمي والتخطيط المنهجي هما السبيل لمواكبة المناضلين وتحقيق التميز بين الأحزاب.” وأعلن أن “الحزب جاهز للحوار الوطني المقبل بأفكاره ومقترحاته المتميزة.”