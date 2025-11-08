وصف الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو نظام الرئيس السابق ماكي صال بأنه ارتكب “خيانة عظمى” في حق السنغال.

وقال سونكو خلال مهرجان شعبي نظمه حزب باستيف مساء السبت، إن النظام السابق “لم يكن شفافاً مع السنغاليين، وأخفى حجم الدين العام الذي وصل إلى مستويات غير طبيعية”.

واتهم سونكو نظام ماكي صال بأنه “ارتكب خيانة عظمى، فالدين بلغ مستويات قياسية ستثقل كاهل الأجيال القادمة”، وفق تعبيره.

كما انتقد الذين شككوا في الأرقام التي أعلنتها الحكومة قبل أشهر، مؤكداً أن الدين العام للسنغال تجاوز 130% من الناتج الداخلي الخام.

وأضاف: “يجب أن يدخل السجن كل من يكذب هذه الحقائق، فقد أكدت صحتها محكمة الحسابات وصندوق النقد الدولي”.