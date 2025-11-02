احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط ليل السبت/الأحد فعاليات الاحتفال بمرور أربعين سنة على العطاء الفني للفنان الموريتاني السنغالي بابا مال، سفير النيات الحسنة في إفريقيا.

وقال وزير الثقافة الحسين ولد مدو في كلمة بالمناسبة إن هذه الذكرى تُبرز أهمية التعايش والتكامل بين موريتانيا والسنغال، مشيرا إلى أن ما حمله فن بابا مال من رسائل سلام يستحق الإشادة والاحتفاء في موريتانيا.

وأعرب الوزير عن اعتزازه بالاحتفالية، مضيفا أن الحضور الرسمي والشعبي يعكس الرمزية الكبيرة للحدث الذي يتقاطع مع اهتمامات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بتثمين التنوع الثقافي وتعزيز الوحدة الوطنية.

ومن جهته، أشاد سفير السنغال لدى موريتانيا، الحاج مكط سي، بجهود الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية–السنغالية في تعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن بابا مال يمثل نقطة لقاء بين الشعبين الشقيقين، تُجسد منذ 40 سنة رسالة تضامن وأمل للمستقبل المشترك.

وبدوره أكد الفنان بابا مال أن الثقافة الإفريقية هي أساس ومرجع تتقاسمه المجتمعات الإفريقية، مبينا أن هذا اللقاء يأتي للتعارف والعمل على تشييع الثقافة.