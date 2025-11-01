بدأ صباح اليوم السبت في عموم موريتانيا، أول انتخابات نقابية تمثيلية في البلاد.

ويتنافس في هذا الاقتراع عدد كبير من النقابات المنضوية تحت مختلف أسلاك الوظيفة العمومية الموريتانية.

ويهدف الاقتراع إلى فرز النقابات الأكثر تمثيلاً على المستوى الجهوي، وعلى المستوى الوطني، وعلى مستوى القطاعات.

وستحصل النقابات الفائزة في هذا الاقتراع على الأهلية القانونية لتمثيل العمال في الحوار الاجتماعي، وعقد الاتفاقيات القطاعية والجماعية، والدفاع عن مطالب العمال وحقوقهم.

وقال عضو المكتب الكونفدرالي لعمال موريتانيا، أسلمو ولد جدو، في لقاء مع قناة صحراء 24، إن الانتخابات تهدف إلى تنظيم العمال وتمكين النقابات التي يحظى العاملون بثقتهم.

وأشار ولد جدو إلى وجود بعض الخروقات وعدم السلاسة، قائلاً إن “هناك ضغوطات على العمال للتصويت لنقابات معينة موالية للنظام، ومحاولات لإجبارهم على التخلي عن قناعاتهم التصويتية”.

وحسب مراسل صحراء 24 في أحد مراكز الاقتراع في نواكشوط، كان الإقبال نسبياً أو ضعيفاً في الصباح، لكنه بدأ يتزايد مع منتصف النهار.

وأوضح المراسل أن المكتب المكلف بالانتخابات داخل وزارة الوظيفة العمومية لم يسجل أي خروقات حتى الآن.

وأضاف أن التصويت يتم على خمس مستويات وفق ممثلي اللوائح، ويتم بواسطة الأفراد الذين يحضر كل واحد منهم مصحوباً ببطاقة تعريف، مع وجود لوائح لدى اللجان بأسماء الموظفين وأرقامهم العملية لضمان التأكد من هويتهم.